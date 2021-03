Fugge in auto insieme alla mamma: non aveva mai preso la patente

VIGONZA (PADOVA) - Vede la pattuglia dei vigili e si dà alla fuga. Madre e figlio collezionano multe per oltre 5 mila euro. L’episodio è accaduto martedì pomeriggio in via Martiri della Libertà nella frazione di San Vito di Vigonza, durante un turno di controllo del territorio, disposto dal comandante Massimo Bettella, mediante l’impiego di una pattuglia, nei pressi del sottopasso autostradale, e di due agenti in moto. Poco dopo aver organizzato il posto di controllo, i due vigili della pattuglia hanno notato un’autovettura sopraggiungere, da Padova verso il centro abitato della frazione, a velocità sostenuta. All’improvviso, alla vista della pattuglia, l’automobilista ha frenato bruscamente ed eseguito una pericolosa manovra di inversione a U, per poi dirigersi da dove era arrivato.



Immediatamente la pattuglia si è messa all’inseguimento dell’auto in fuga, avvisando via radio i colleghi motociclisti di raggiungerli, e inviando i dati dell’auto e il numero di targa, per rintracciarla. L’equipaggio in moto è arrivato sul posto in pochissimi secondi e, dopo un giro di perlustrazione della zona, ha intercettato l’auto del fuggitivo che nel frattempo aveva imboccato vicolo Martiri della Libertà, una laterale senza uscita della strada principale. Sentendosi braccato dall’arrivo degli agenti in moto, il conducente è sceso dall’auto e ha tentato di suonare al campanello di un’abitazione del vicolo, fingendo, così, di avere un appuntamento per la vendita di alcune piante. A quel punto gli agenti hanno verificato l’identità del conducente, un italiano di 23 anni residente a Noventa Padovana. Nel corso degli accertamenti hanno poi scoperto che l’automobilista in realtà non aveva la patente di guida in quanto mai conseguita. Non solo. L’auto non era revisionata da 4 anni. Ciò non bastasse, accanto a lui sedeva anche una donna, che si è rivelata essere la madre, proprietaria del mezzo, la quale aveva la patente scaduta dal 2019 e che aveva fatto guidare il figlio in quanto poco prima aveva accusato un malessere. La donna, però, ha rifiutato l’intervento medico offertole dagli agenti. Alla fine al 23enne è stato data una multa da 5 mila euro per aver circolato senza mai aver conseguito la patente, e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. Inoltre è stata applicata la sanzione di 121,10 per aver circolato senza revisione con l’applicazione della sospensione del mezzo dalla circolazione fino all’avvenuta revisione. La madre del giovane è stata a sua volta multata con 397 euro per aver consentito la guida a persona non titolare di patente.