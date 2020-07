Naufraga il matrimonio, 61enne cerca di uccidersi facendo esplodere l'abitazione

Intorno a mezzogiorno e mezzo a Vigodarzere un uomo di 61 anni ha tentato di uccidersi facendo esplodere la sua abitazione in via Cavino. Secondo quanto si è appreso dai primi rilievi dei carabinieri della stazione di Cadoneghe, intervenuti assieme ai Vigili del fuoco, l'aspirante suicida ha lasciato aperto il gas e poi ha appiccaro il fuoco innescando l'esplosione. Il botto si è sentito a grande distanza. Soccorso con eliambulanza non è in pericolo di vita ma con ustioni alla parte superiore del corpo. È stata rinvenuta una lettera nella quale riferiva di non riuscire ad accettare la fine del matrimonio. I Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza lo stabile



