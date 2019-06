Va a messa e poi si getta sotto il treno: ragazza muore a 19 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGODARZERE - In mattinata era stata a messa e per pranzo aveva un appuntamento con gli amici del patronato. Ma una studentessa diciannovenne ha deciso di farla finita gettandosi sotto al treno. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polfer, attorno alle 11, la ragazza ha raggiunto a piedi la linea ferroviaria, non distante dalla sua abitazione, e si è gettata sotto a un convoglio in corsa. Non avrebbe lasciato messaggi. «Era una ragazza stupenda, come tutta la sua famiglia. Non ho parole per esprimere il dolore che provo...