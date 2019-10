«Non mi sento bene»: la maestra si siede sul divano, si accascia e muore

di Lorena Levorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIGODARZERE (PADOVA) - Unè costato la vita all'amata. L'intero paese die il mondo della scuola sono sotto choc per l'improvvisa morte diIl dramma si è consumato nel primo pomeriggio di martedì mentre l'insegnante era nella sua abitazione con il marito Maurizio Ranzato. «Si è sentita male qui in casa con me racconta in lacrime il coniuge . All'improvviso si è sentita mancare,. Io sono corso subito da lei e le ho tenuto la testa tra le mani perché continuava a dire di sentirsi svenire. E infatti pochi secondi dopo ha perso i sensi e si è appoggiata allo schienale del divano. Ho allertato il 118 e l'ambulanza è arrivata in una decina di minuti. Nel frattempo ho chiamato anche mio fratello