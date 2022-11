Vigodarzere. Maya, cagnolona di 45 chili, scappa da casa spaventata dai botti. Dopo un anno i proprietari non si arrendono: «Aiutateci»

VIGODARZERE - Cercasi Maya disperatamente. Maya, una cagnolona di circa 45 chili, è scappata da casa spaventata dai botti lanciati da alcuni ragazzini nelle vicinanze. Il fatto è avvenuto la sera dell'11 novembre 2021 e da allora i proprietari della cagnolona non hanno mai smesso di cercarla.

Descrizione di Maya e dinamica

Maya è una cagnolona di 45 chili, con pelo lungo nero e folto, in alcune parti brizzolato. Ha dodici anni e aveva il microchip. La cagnolona è scappata in preda al panico dovuto ai botti lanciati da alcuni ragazzini dal cancello di casa, in via Alessandro Manzoni a Vigodarzere in provincia di Padova.

Per mesi i proprietari della bestiola avrebbero denunciato alla polizia il fatto che ogni giorno alcuni ragazzini prima dell'imbrunire sparavano i botti. Terrorizzando gli amici a quattro zampe della zona. «Noi - spiegano i proprietari - abbiamo sempre cercato di proteggere Maya, tenendola con noi, facendola entrare in casa, piuttosto che in garage, sempre assieme a qualcuno che la rincuorasse. Ma nell’ultimo periodo era sempre più sconvolta, questi botti la logoravano e si impauriva un sacco, tanto che faticava perfino a mangiare il suo pasto serale. Fatto sta, che l’11 novembre 2021, appena sceso il buio, nel mentre mio padre esce con la macchina dal cancello, Maya fugge e da allora non siamo più riusciti a portarla a casa. Non era abituata a uscire dal cancello, rifiutava di essere portata a passeggio perché molto paurosa fin da piccola, e noi, non abbiamo mai forzato la cosa vista la sua volontà».

Per segnalazioni

I proprietari non si sono mai arresi e continuano a cercare Maya. Per segnalazioni potete contattare la proprietaria Giorgia Fracasso (Fisso 049 8871461 Cell. 366 9119188).