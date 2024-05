VIGODARZERE (PADOVA) - Gli strascichi del maltempo mettono ancora a rischio gli argini di Muson e Brenta. Così la Provincia chiude le ciclovie. E a Vigodarzere, tra Pontevigodarzere a via San Pio X, questo si aggiunge ai lavori già preventivati ​​per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario.

IN VIA VENDRAMIN

E intanto il Comune informa che sul percorso arginale del Brenta, in corrispondenza di via Vendramin, si è formata una vistosa frana nella parte interna dell'argine, che ha causato una profonda fessurazione, lo sottamento del terreno e la caduta di diversi alberi verso l 'acqua. «Il competente Genio civile ha già svolto dei sopralluoghi e sta monitorando tutta la zona - eviodenziano dal municipio. È un'area già interdetta a causa del cantiere del nuovo ponte ferroviario, ma continuare a transitare lo stesso ciclisti e pedoni per cui, in attesa di un intervento di ripristino e messa in sicurezza, si raccomanda pertanto di osservare il divieto e di non passare .

L'ORDINANZA

Per quanto riguarda tutta la zona tra Vigodarzere e l'Alta Padovana, è stata firmata un'ordinanza dal dirigente del Settore Viabilità e Ciclabilità della Provincia che dispone la chiusura totale e temporanea di alcuni tratti di ciclovie e itinerari ciclabili di competenza dell'ente: Anello delle Città Murate, Itinerario del Brenta (limitatamente ai tratti di Piazzola sul Brenta, Grantorto, Fontaniva). Dopo le straordinarie emergenze idrauliche che hanno interessato il territorio padovano, e che hanno deteriorato strutturalmente anche porzioni di percorsi ciclabili, i tracciati non risultano ancora in grado di essere utilizzati integralmente in sicurezza dagli utenti. Entrambi gli itinerari, infatti, sono molto frequentati da ciclisti e pedoni specialmente durante la primavera e l'estate.

L'abbondante acqua piovana ha interessato molti punti delle arginature e infrastrutture a servizio di percorsi ciclabili di competenza provinciale, sia lungo il fiume Brenta che lungo il torrente del Muson dei Sassi. Da qui i sopralluoghi da parte dei tecnici provinciali e la decisione di chiusura al transito fino al completo ritorno ai normali livelli di esercizio dei corsi d'acqua e comunque fino alla conclusione delle lavorazioni e alla cessazione dell'emergenza. La decisione è stata assunta dopo la verifica della condizione delle arginature dei due fiumi sulla cui sommità insistono i percorsi ciclo-pedonali, da cui è emersa la presenza di importanti smottamenti e cedimenti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei fruitori, oltre al riscontro di cedimenti spondali per i quali saranno necessarie ulteriori lavorazioni.

Come riportato dall'ordinanza provinciale, l'obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, le operazioni di regimazione delle acque lungo i canali e scoli di competenza del Genio Civile e dei rispettivi Consorzi di Bonifica delle aree interessate per agevolare i lavori di messa in sicurezza delle arginature.