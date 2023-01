VIGODARZERE - Aumento delle rette scolastiche per gli asili: il Comune di Vigodarzere assegna un ulteriore contributo di 30mila euro alle scuole dell'infanzia partitarie. Lo scorso 28 dicembre è stata siglata tra il Comune di Vigodarzere e le quattro scuole paritarie del territorio una nuova convenzione triennale, attraverso la quale si regolano i rapporti tra l'ente pubblico e le scuole, oltre allo stanziamento di contributi economici in favore di queste, per scongiurare l'aumento delle rette a carico delle famiglie.

Il sindaco: « Così evitiamo che aumentino le rette »

Stante il periodo di grande difficoltà, l'impennata delle bollette e di conseguenza l'aumento delle spese che le scuole si trovano ad affrontare, il Comune ha deciso di aumentare il sostegno economico a loro favore. «Grazie al contributo che eroghiamo alle materne del territorio - illustra il sindaco Adolfo Zordan - evitiamo che queste ultime siano costrette ad aumentare le rette che graverebbero sui bilanci economici delle famiglie, alle prese anch'esse con le difficoltà legate agli aumenti dei prezzi e delle bollette energetiche. D'altronde, in un Comune come il nostro nel quale non esistono scuola dell'infanzia pubbliche, le materne paritarie svolgono un importante servizio sociale ed educativo a favore della nostra comunità: è nostro dovere, pertanto, intervenire in loro supporto».

L'aumento del contributo è piuttosto sostanzioso: si tratta infatti del 20% in più rispetto a quanto assegnato l'anno precedente. Si passa così da 139.000 a 166.800 euro all'anno, per il 2023, il 2024 e il 2025. «La nuova convenzione è stata oggetto di diversi incontri tra l'amministrazione comunale, i parroci e la dirigenza delle scuole stesse - aggiunge l'assessore all'Istruzione, Katia Bano - nel corso dei quali sono emerse le difficoltà che stanno vivendo. Riconoscendone la fondamentale funzione educativa e sociale, l'amministrazione comunale ha valutato quindi di accogliere totalmente la richiesta di un'integrazione del contributo pari al 20%». Nel territorio di Vigodarzere sono presenti quattro scuole dell'infanzia paritarie parrocchiali: la Sacro Cuore di Saletto, la Sacro Cuore di Tavo, la Suor Lucia De Gasperi di Terraglione e la C. Bettin di Vigodarzere.