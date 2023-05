VIGODARZERE (PADOVA) - Uno spettacolo per dire no al bullismo. In scena, travisate, anche alcune baby vittime. Tema dello spettacolo sarà il sogno inteso come desiderio e speranza degli adolescenti per il loro futuro, che molto spesso gli episodi di bullismo rischiano di distruggere e infrangere per sempre.

Lo spettacolo sarà allestito all'interno dell'edizione di quest'anno dell'evento "ArteeMovimento" che l'asd Il Delfino di Vigodarzere organizza con il patrocinio del Comune di Vigodarzere, in programma il 14 giugno alle 20.30 nel parco di Villa Zusto.



L'iniziativa

Una serata di musica, danza e sport, ma con un messaggio chiaro e attuale: no al bullismo. «Il dilagare di questo fenomeno di disagio e il fatto che di recente il bullismo ha toccato da vicino la nostra comunità, mi ha spinto a riflettere e a chiedermi che cosa posso fare io per aiutare i bambini, le famiglie e i ragazzi - dice Chiara Pintonello, presidente dell'asd e titolare della palestra, organizzatrice dell'evento -. È nata così l'idea di inserire uno spettacolo ad hoc, all'interno della serata, che racconti il bullismo. Sul palco, opportunamente travisati per non essere riconoscibili, ho voluto alcuni ragazzi che conosco e che hanno purtroppo toccato con mano che cosa significhi essere bullizzati».

Tra gli attori ci sarà anche la ragazzina 13enne, che frequenta le scuole medie a Vigodarzere, che a marzo è stata accerchiata a e poi picchiata da un paio di coetanee in Prato della Valle. «Questa ragazzina è un'allieva dei miei corsi e quando ho saputo cosa le era accaduto, sono stata davvero male - prosegue Pintonello -. Quando i ragazzi sono ai miei corsi, come adulta mi sento responsabile di loro e della loro educazione e quindi insieme a loro ho affrontato il problema del bullismo e ne abbiamo parlato. Noi adulti non possiamo girarci dall'altra parte e restare indifferenti di fronte a questi episodi. Il bullismo ci riguarda eccome. Così ho voluto fare qualcosa di concreto e promuovere questo spettacolo. Ringrazio l'amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione all'evento».

Nel corso della serata ci saranno come ospiti Rita e Niveo, ballerini del programma "Amici". L'ingresso alla serata è libero ed è possibile avere ulteriori informazioni contattando i numeri 049.701842 oppure 320.4561130.