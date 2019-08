Solesino si arma: vigili urbani dotati di mitra e giubbotti antiproiettile

di Camilla Bovo

Agenti di polizia locale equipaggiati con tute operative, mitra (una semiautomatica Glock, simile a vista ad una mitraglietta dei carabinieri ma inquadrata a livello normativo come arma per le polizie civili) e giubbotti antiproiettile. Succede a Solesino, Comune padovano di settemila anime, dove l'amministrazione comunale di Elvy Bentani e il comandante della polizia locale Cesare Basso hanno ritenuto opportuno equipaggiare di tutto punto i propri vigili. Una decisione che può forse destare stupore, proprio in considerazione delle...