PADOVA - Scatta l'operazione decoro nei mercati cittadini e Sotto il Salone da ieri è ufficialmente in vigore il divieto di fumo. Ad annunciare le novità sul commercio ambulante è stato l'assessore al Commercio Antonio Bressa.



LA DECISIONE

«Il provvedimento, che è il frutto di un'intesa raggiunta con le associazioni di categoria ha spiegato l'assessore - ha la finalità di salvaguardare la qualità e il decoro di tutti i mercati cittadini». «Proprio per questo ha aggiunto vogliamo evitare delle pratiche che, di fatto, rappresentano una concorrenza sleale tra ambulanti. Mi riferisco al fatto che, in alcuni banchi, soprattutto di abbigliamento, la merce viene messa alla rifusa, senza un ordine, spesso ammassata. Una circostanza che, a cascata, determina assembramenti da parte della clientela». «Proprio per questo, all'interno del regolamento del commercio ambulante, abbiamo messo nero su bianco che questo tipo di vendita è vietato ha detto ancora l'esponente del Partito democratico - Già prima il regolamento imponeva di predisporre la merce in maniera ordinata. Ora però si dice esplicitamente che determinati comportamenti non sono più accettati e che non possono più esserci assembramenti di persone ammassati davanti ai banchi».



LA GESTIONE

Anche per la merce usata ora sarà necessario un certo ordine. «Questo tipo di vendita scorretta può portare fino alla sospensione dell'attività ha concluso Bressa - da 2 a 20 giorni di mercato». Ieri, intanto, sui cancelli delle due gallerie di Sotto il Salone sono stati predisposti i cartelli di divieto di fumo. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, ora si passa dalle parole ai fatti e si dà seguito all'ordinanza firmata a inizio ottobre dal sindaco Sergio Giordani. Un'ordinanza in cui si estende a tutti i soggetti presenti sotto le gallerie del Salone il divieto di fumo. Divieto che, fino all'altro giorno, era riservato solamente ai chi lavora all'interno di banchi e negozi. Per i trasgressori del dispositivo è prevista una multa che può variare dai 25 euro ai 500 euro. A fine settembre, intanto, sempre Bressa ha incontrato i commercianti di Sotto il Salone per fare il punto della situazione sull'applicazione del nuovo del Nuovo regolamento che norma più celebre mercato alimentare della città. Un incontro in cui si è discusso anche di orari. E con l'amministrazione i commercianti hanno trovato un'intesa. Ogni attività, infatti, dovrà garantire 48 ore di apertura settimanale. Questo significa che banchi e negozi resteranno aperti quasi tutti i pomeriggi della settimana. Non solo. Ogni commerciante sarà tenuto a comunicare al Comune gli orari di apertura e chiusura. Orari che dovranno essere affissi davanti ad ogni bottega. In questo modo i clienti sapranno quando rimane aperta questa o quella attività.