di Luca Pozza

VICENZA - Ihanno arrestato ieri nel Veneziano il presunto autore di alcuni furti aggravati e rapine commesse nel giugno scorso, ai danni soprattutto di persone anziane che, nell'occasione hanno riportato delle lesioni. L'attività investigativa degli agenti ha consentito di risalire a Martino Pantano, 46 anni, originario di Montagnana (Padova) e residente a Vicenza, volto noto alle forze dell'ordine: nei confronti dell'uomo, che deve rispondere deiè stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari, che ora sconterà nell'abitazione dei genitori ad Este (Padova).contestati a Pantano, che alla fine è stato incastrato dalle telecamere della videosorveglianza che l'hanno immortalato mentre fuggiva dopo aver commesso uno degli scippi. Nel corso dell'attività la Polizia di Stato ha sequestrato gli abiti utilizzati dallo stesso, nonchè di due targhe contraffatte ed applicate sulla propria autovettura, una Volkswagen Passat SW, nei delitti oggetto di indagine.Gli scippi sarebbero almeno quattro, commessi nell'arco di una decina di giorni, tra il 16 e il 25 giugno: il primo, in viale Trieste, solo tentato, perché la vittima, una vicentina di 58 anni, ha reagito mettendolo in fuga, nonostante sia stata gettata a terra. Il giorno dopo colpo in contra' Santa Caterina, dove a una pensionata 85enne è stata strappata la borsa: è questo l'episodio in cui è stato immortalato dalle indagini. Un nuovo episodio è avvenuto il 20 giugno in via Manzoni, quando ha avvicinato una 50enne moldava e, con la scusa di chiederle un'informazione e, in un lampo, le ha portato via la borsa dal cestino della bicicletta. L'ultimo episodio, il più grave, è avvenuto nella mattinata del 25 giugno, quando ha aggredito una 88enne che stava camminando con un deambulatore: non ha esitato a strattonarla e spingerla a terra per strapparle la borsa, provocandole lesioni guaribili in 90 giorni.