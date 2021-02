PADOVA - Domani e domenica dalle 14 alle 19 via Umberto I e via Roma torneranno nuovamente a senso unico da Prato della valle al Liston. Non ci sono obblighi ma una direzione consigliata dai cartelli e da 25 agenti della Polizia locale sostenuti da 15 volontari della Protezione civile. Saranno loro a sorvegliare e suggerire che il flusso di persone nella via principe dello shopping padovano si svolga con il minor rischio possibile di contagio.

L'amministrazione, visto il buon esito della prima sperimentazione ha deciso di riproporre il modulo che prevederà anche altri 10 agenti sparsi lungo le vie di accesso alle piazze e al duomo sempre in funzione di deterrente alla formazione di assembramenti.



La novità sarà la presenza di una cartellonistica rinforzata che inviterà chi arriva al Canton del Gallo a ritornare verso il Prato della Valle, privilegiando due direttrici, quella delle vie del Ghetto e di via Del Santo. Un giro che potrebbe riservare delle sorprese incontrando negozi che in un percorso normale non si sarebbero avvicinati. Se ci sarà riscontro il Comune è pronto a prendere in mano il progetto di direzione del flusso in modo da esaltare parti del centro storico finora poco seguite, in particolare via del Santo.



BRESSAL'assessore al Commercio spiega: «Il senso unico in via Roma e via Umberto I ha dato ottimi risultati nel primo weekend di applicazione, per ordinare le presenze che tradizionalmente riempiono le vie dello shopping del nostro centro storico ed evitare gli assembramenti. Ora però vogliamo maggiormente sensibilizzare le persone anche all'utilizzo dei percorsi alternativi individuati, in particolare quelli di interesse commerciale. I cartelli serviranno a questo, per incentivare il passaggio in zone che godono di una ricca presenza di attività e possono ampliare l'esperienza soprattutto di chi viene da fuori Padova».



Il Comune ha scelto dunque di lasciare libertà nella mattinata, anche per la presenza del mercato nelle piazze. Si prevede bel tempo dunque saranno comunque affollate. Ma quello che preoccupa è l'imbuto di via Roma dove nel primo pomeriggio l'arrivo di cittadini da fuori città provoca la compressione che ha già dato tanti problemi. Si tratta di costruire l'alternativa.



LE ALTERNATIVE

«Abbiamo veramente tanto da offrire in centro, con attività commerciali che spaziano dai brand internazionali a singole botteghe tutte da scoprire - continua Bressa - Gli assi alternativi sono percorsi anche di pregio culturale come il lungo percorso che porta dalla Cappella degli Scrovegni a Sant'Antonio passando per Palazzo Zabarella, o come i vicoli storici del Ghetto e il lungo percorso di botteghe artigiani che scendono dal Duomo lungo via Barbarigo. Il nostro suggerimento è di cogliere questa occasione per percorrerli». Insomma non esistono solo i 720 metri che portano dal Prato della Valle al Canton del Gallo attraverso via Umberto I e via Roma.

Conclude il sindaco Giordani: «Ora dobbiamo confidare è il buon senso dei cittadini che devono darci una mano a evitare situazioni di forte criticità create da masse di persone che non sono assolutamente gestibili in assenza di misure nazionali o regionali».

