Traffico, scatta il piano per liberare via Dante: stop autobus e pedonalizzazione

di Nicoletta Cozza

PADOVA Una rivoluzione. Che a partire da domani riguarderà intanto i mezzi pubblici dirottati su altri tragitti, ma che in autunno interesserà i veicoli privati, i quali dovranno anch'essi percorrere itinerari alternativi. È iniziata, infatti, la stagione dei grandi cambiamenti per via Dante, una delle strade più belle e suggestive del centro, caratterizzata dalla porta medievale, dall'ex chiesa di Sant'Agnesa fresca di restauro, dagli antichi palazzi situati su entrambi i lati, e dallo sfondo, verso...