di Gabriele Pipia

PADOVA - Sabato è stata una giornata storica, con l'entrata in azione della prima ruspa per cominciare l'dell'ex. Cinque giorni dopo ecco un'altra importante notizia per il futuro del quartiere Stanga e, più in generale, della città. «Lo Stato ha stanziato i soldi per la nuova questura» ha annunciato ieri pomeriggio il sindaco Sergio Giordani. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, ha accantonato cinquanta milioni per la nuova grande sede della polizia, che nascerà tra il 2014 e il 2016 al posto del famigerato complesso Serenissima di via Anelli. L'accordo risale al 20 giugno 2018 e prevede che il Comune ceda l'area allo Stato ricevendo in cambio l'ex caserma Prandina. L'atto di permuta verrà firmato tra gennaio e febbraio, ma la strada è già tracciata.I cinquanta milioni basteranno ampiamente per coprire le spese. Nei mesi scorsi è circolata l'ipotesi di una grande torre affiancata da palazzine minori, ma dal punto di vista tecnico è tutto ancora in divenire. Servirà una gara per affidare il progetto esecutivo e ci vorranno circa sei-sette mesi, arrivando così al 2021. Poi dovranno essere messi a bando i lavori, con tempi analoghi. Se tutto filerà liscio senza ricorsi, dunque, l'intervento di costruzione potrebbe cominciare nel 2022 e durare almeno tre anni.