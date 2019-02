Veronica, l'ultimo salto è sempre quello buono: titolo nazionale

di Daniele Pagnutti

PADOVA - Veronica Zanon, l'atleta padovana più talentuosa e poliedrica dell'ultimo decennio, ancora una volta non ha deluso le attese. Divenuta maggiorenne meno di tre settimane fa - e passata perciò fra le juniores - ha gareggiato nel week end ai campionati italiani indoor di categoria andati in scena ad Ancona e ha vinto la gara del lungo con un ultimo salto di 6.16, a soli sei centimetri dal suo personale all'aperto (ottenuto la scorsa estate a Padova durante Salti in piazza).«Non è la prima volta che vinco al sesto salto - commenta divertita Veronica - evidentemente devo ancora imparare a gestire le gare. Ma sono davvero contenta della misura, perché non me la aspettavo, vista l'infiammazione all'anca che mi dà fastidio da una ventina di giorni». Il problema era sorto a Padova durante i campionati italiani di prove multiple, da cui infatti si era ritirata dopo la gara dei 60 hs. Le intense sedute di fisioterapia cui si è sottoposta nei giorni scorsi hanno dato ottimi risultati. «Devo ringraziare particolarmente Ruggero Pertile, che si è fatto in quattro per aiutarmi». Il direttore tecnico di Assindustria, società in cui Zanon milita da quest'anno, ha usato tutti i suoi buoni uffici per consentire all'atleta di recuperare in tempo per la gara. «Tecnicamente non è stato un gran salto - ammette l'atleta gialloblù - perchè ho dovuto tagliare gli ultimi appoggi. Ho fatto la misura più di forza e rabbia che altro».Prossimi impegni? Per l'allieva di Ormisda De Poli c'è solo l'imbarazzo della scelta: può partecipare ai campionati italiani assoluti indoor, poi all'incontro Italia-Francia di marzo, ma ha anche ottenuto il minimo per andare agli Europei di categoria in Svezia (Boras, 18-21 luglio) e questo appuntamento la intriga parecchio. «Adesso dico così, poi in realtà ne discuterò con l'allenatore, la società e naturalmente devo anche sapere cosa decide lo staff della nazionale». E c'è da tenere conto che a giugno ci saranno i campionati societari e a Veronica verrà sicuramente chiesto di fare più di una gara, vista la sua formazione da multiplista.La spedizione padovana ad Ancona è andata complessivamente abbastanza bene, anche se c'è da registrare un solo vero altro acuto: l'impronosticata medaglia di bronzo dello junior cremisi Lorenzo Candiotto sui 60 hs, gara in cui c'è stato anche il quarto posto di Edwin Chinedu (Assindustria). La settimana scorsa Candiotto era giunto ai piedi del podio ai campionati italiani indoor di eptathlon, ma ad Ancona si è davvero superato, perché ha migliorato il proprio primato, in un solo giorno, di tre decimi. Il portacolori delle Fiamme Oro - allenato da Lara Rocco - aveva vinto la batteria con un bel 825, mentre in semifinale aveva litigato con ii primi due ostacoli, rischiando l'eliminazione e agguantando la qualificazione con l'ultimo tempo. In finale poi è letteralmente esploso dai blocchi, partendo a razzo e concludendo in grande spinta al terzo posto con un fantastico 811. E c'è da dire che il giorno prima era giunto anche dodicesimo nel salto con l'asta con la misura di 4.30.Al bilancio della spedizione padovana si può segnalare anche qualche altro buon risultato. Per Assindustria, la bravissima junior Esekheigbe ha centrato due finali, giungendo sesta sui 60 e settima sui 200. Un po' deludente Camuffo, giunto settimo nell'alto promesse, mentre fra agli juniores Eghianruwa è stato ottavo nel triplo e Massarotto decimo nell'asta. Per le Fiamme Oro, la brava junior Bagarello è arrivata sesta sugli 800 e ottava sui 1500; nella categoria promesse Disarò è giunto quinto nei 5 km di marcia, mentre Sartori e Olivieri hanno conquistato la finale dei 400. Da segnalare anche il bel quinto posto della promessa Micol Scapolo (Sanp) nel peso.