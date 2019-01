Verme nel piatto servito al bambino nella mesa scolastica

di Lorena Levorato

CADONEGHE - Unnel piatto dellaservita alla. E' accaduto ieri a pranzo alla scuola elementare Falcone e Borsellino di Cadoneghe quando una bambina, mentre si stava riempiendo il cucchiaio con la minestra, ha visto galleggiare nel brodo una larva. La piccola ha avvisato la sua maestra ed il personale della mensa e poi, tornata a casa, ovviamente l'ha raccontato anche in famiglia. La maestra dell'alunno ha subito fatto sospendere la distribuzione del primo. La notizia è rimbalzata in paese e tra gli altri genitori della scuola, ed è arrivata all'orecchio anche di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. «Purtroppo quello accaduto ieri è soltanto l'ultimo, in ordine di tempo, disservizio e l'ennesimo motivo di insoddisfazione per un servizio dal costo