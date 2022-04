ALTA PADOVANA Il maltempo si è scatenato nel primo pomeriggio di sabato 9 aprile, in particolare nell'Alta Padovana. Forti raffiche di vento e grandine hanno colpito diversi comuni. Tra le zone più colpite Cittadella, Borgoricco, San Martino di Lupari. In certi casi sono caduti chicchi grandi come noci. A Borgoricco la grandinata è durata una decina di minuti, mentre a Cittadella è stata molto più breve ma intensa. Le raffiche hanno colpito anche nella Bassa, a Ospedaletto Euganeo, dove è caduto qualche albero: sono intervenuti i vigili del fuoco. Al Castello di San Pelagio è stata sospesa una manifestazione in costume a causa del maltempo.