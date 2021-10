Ventenne scomparsa da alcuni giorni, il corpo senza vita trovato lungo l'argine

PADOVA - Stamattina, sabato 23 ottobre 2021, la polizia assieme anche alla polizia scientifica sono intervenute lungo l’argine del Bacchiglione all’altezza di Voltabrusegana dove, in una zona isolata all’interno della boscaglia, è stato rinvenuto il cadavere di una ragazza ventenne. La vittima risultava scomparsa da qualche giorno e aveva avuto dei problemi legati a dipendenze da sostanze. Dai primi rilievi si esclude l’intervento di terzi. Sono in corso accertamenti per appurare se si possa essere trattato di un gesto estremo o di un malore