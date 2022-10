La 36esima Venice Marathon ha parlato anche padovano. Domenica infatti Assindustria Sport ho colto due splendidi successi nelle gare di contorno: Tommaso Forner ha vinto la Half Marathon col tempo di 1h09'42, mentre Thomas D'Este - che seppur veneziano è un tesserato gialloblu - si è imposto nella 10km fermando il cronometro dopo 34'37. Forner, 24 anni, diplomato in agraria e studente (un po' a tempo perso) di architettura, è nel mazzo dei migliori mezzofondisti regionali; la sua specialità sono i 3mila siepi dove detiene un personale di 8'5106, ottenuto a Rieti lo scorso 26 giugno. Ha iniziato a correre giovanissimo per la Polisportiva Limena; poi nel 2010, dalla categoria Ragazzi, è entrato nelle Fiamme Oro, ed ancora oggi è allenato da un tecnico cremisi, Nicola Sorgato. Nel 2016 è passato ad Assindustria Sport, società per la quale tutt'ora milita. Oltre che fare l'atleta, svolge l'attività di allenatore per i giovanissimi della sua prima società a Limena. Di provare la mezza maratona ce l'aveva in testa da tempo.

La gara

«Avevo programmato la partecipazione alla Half Venice Marathon, ma a dire la verità non sono nemmeno riuscito a prepararla come volevo, tant'è che ci sono andato senza pormi troppi problemi; volevo solo correre sotto l'ora e dieci». Una volta alla partenza, avvenuta da Mestre nei pressi di piazza Ferretto, si è guardato attorno e ha capito che non c'erano troppi avversari. «Appena partiti, dopo trecento metri ci siamo trovati in testa io e il belga Antoine Guillick e siamo subito andati via al gruppo. Lì ho capito che potevo puntare al podio e magari alla vittoria; però dopo i primissimi chilometri Guillick è partito all'attacco e l'ho lasciato andare. Mi ero ripromesso di tenere un ritmo di 3'20/km e così ho fatto, non volevo scoppiare per restargli attaccato». Sorte che invece è toccata al belga. «Quando ho iniziato il lungo ponte della Libertà vedevo Guillick davanti a me, aveva circa 30 di vantaggio, che non sono pochi. Ma procedendo nell'avvicinamento a Venezia mi sono accorto che lo stavo rimontando e così l'ho ripreso senza forzare; l'ho raggiunto proprio alla fine del ponte, l'ho guardato in faccia e mi sono accorto che non ne aveva più». Forner invece ne aveva ancora. «Siamo andati assieme per qualche centinaio di metri, poi l'ho staccato e basta. Gli ultimi chilometri sono stati difficili solo perché dovevo fare lo slalom fra i concorrenti della 10 km, quelli che erano in coda e stavano andando decisamente piano. Forse avrei potuto fare un tempo migliore senza ostacoli, ma tutto sommato sono contento lo stesso; sia per la vittoria, che procura sempre una grande soddisfazione, sia per il crono finale».

Così la mezza maratona diventa uno degli obiettivi a breve termine per Tommaso. «In questo momento credo di valere un'ora e otto minuti e ho tutta l'intenzione di mettermi alla prova quest'inverno; potrebbe essere alla Maratonina della Città Murata (Cittadella, ndr) del prossimo 18 dicembre, vedremo se riuscirò a prepararla per bene». Ma per il momento l'obiettivo primario resta la pista. «Le siepi sono il mio principale interesse e farò la preparazione invernale in funzione degli italiani assoluti, che si disputano a Molfetta il prossimo luglio. Voglio portare il mio personale fino a 8'40 e perciò farò i cross regionali e forse una gara indoor sui 3mila, tutto in funzione della stagione in pista». Per i prossimi due anni Forner si dedicherà completamente all'atletica, per esplorare i suoi limiti. «Io ho già avuto esperienze lavorative, ma di concerto con mia madre ho deciso di vedere dove posso arrivare, verificare il mio valore. Poi in futuro potrei dedicarmi alle lunghe distanze; correre una maratona è un pensiero che ho da tempo, ma finché sono ancora giovane è giusto che mi misuri nel mezzofondo».