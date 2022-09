West Nile 56 nuovi casi e un morto in una settimana in Veneto. E ci sono anche la Dengue e il Toscana virus

West Nile in Veneto: 56 nuovi casi e un morto in una settimana. Le ultime notizie sul virus delle zanzare. E i sono anche 17 casi di Dengue.

West Nile, contagi febbrili e neuroinvasivi

Crescono da 227 a 283 in una settimana (+56) i casi di virus del Nilo registrati e confermati in Veneto, dei quali 161 di febbre (erano 123) e 122 (erano 104) della forma neuroinvasiva. I dati sono contenuti nell'ultimo Bollettino di Sorveglianza delle Arbovirosi, emesso oggi dalla Direzione regionale Prevenzione. Il report indica anche 15 decessi (+1) per un'età media di 83,1 anni, per l'80% maschi. Sono inoltre 28 i casi confermati nei donatori di sangue che vengono testati prima della donazione.

Dengue in Veneto, ultimi dati

Tra le altre virosi segnalate dal bollettino regionale figurano 17 casi di febbre Dengue (+1), tutti provenienti da Paesi esteri (Brasile, Cuba, Kenya, Maldive, Sri Lanka Thailandia e Togo). Il Toscana Virus conferma i 3 casi precedenti, tutti in provincia di Padova. Nessun caso di Chikungunya, Zika e Usutu.