PADOVA - «Il Veneto è in ginocchio solo quando prega». Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha commentato questa sera - a margine della visita a Padova a due mostre sul centenario della Grande Guerra -la pronta reazione delle popolazioni della montagna bellunese colpite dal maltempo. «Sulla reazione del popolo veneto non avevo alcun dubbio - ha aggiunto Casellati, che una settimane fa aveva visitato le zone colpite della calamità - Ma il coraggio e la capacità dei veneti di rimboccarsi le maniche non deve costituire un alibi per nessuno. Aiutiamoli, lo Stato e le istituzioni non possono far sentire sole le persone».

