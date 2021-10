Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021. Sono 416 i nuovi contagi da Coronavirus nella nostra regione, la provincia con il maggior numero di nuovi positivi è quella di Padova, con 91 casi, segue Verona con 88, Treviso con 80, Vicenza con 68, Venezia con 51, Belluno con 14 e Rovigo con 7. Sono invece 6 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 11.786 persone. Crescono anche gli attuali positivi, 65 in più rispetto a ieri con il totale a 10.201. Migliorano i dati delle terapie intensive, dove vi sono 44 ricoveri, 10 in meno, e aumentano leggermente i pazienti in area non critica, che sono 201 (+2).

Sono state 11.074 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, di cui 2.016 erano terze dosi; il totale delle somministrazioni è di 6.933.776, con l'utilizzo dell'86,9% delle forniture. Il dato emerge dal report regionale. Ad aver completato il ciclo con il richiamo del vaccino è il 78,2% della popolazione "over 12", pari a 3.422.097 residenti, il 74,4% dell'intera popolazione.

