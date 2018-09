Aiuta il figlio in casa nuova, gli sfugge la sega a motore: vena recisa, è grave

di Barbara Turetta

MESTRINO - È ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Padova dopo essersi tagliato una gamba mentre stava lavorando con un flessibile. Il gravissimo incidente è accaduto ieri mattina nel cortile di un'abitazione di via Monte Grappa a Mestrino. E' qui che R.A. un pensionato di Montagnana stava aiutando il figlio, da poco trasferitosi in paese con la famiglia, in alcuni lavoretti all'esterno della nuova abitazione quando è avvenuto il drammatico incidente. FOLLA Il papà era arrivato in mattina...