Velista dispersi, l'appello della sorella di Antonio: «Cercate ancora»

di Nicola Benvenuti

BOVOLENTA - «Purtroppo ci hanno informato che le ricerche di Antonio e Aldo sono state sospese , ma lanciamo un appello perché le stesse possano proseguire»: ha un tono preoccupato, ma non ancora rassegnato, disperso in Atlantico, al largo delle Azzorre, a bordo della imbarcazione di un amico, lo skipper spezzino Aldo Revello. Voinea, che da alcuni mesi si è trasferito alle Canarie, a Fuerteventura, dove da poco ha aperto un locale con la fidanzata, risiedeva da qualche anno a Lerici , nello spezzino; qui, conosciuto Revello, aveva programmato con lui la traversata dell'Atlantico, partendo il 7 aprile dalla Martinica nei Caraibi e prevedendo di arrivare in Liguria nella prima decade di maggio, attraverso lo stretto di Gibilterra.«La sospensione delle ricerche è stata confermata dal consolato italiano e dalla Farnesina ai miei genitori e alla moglie di Revello, Rosa Cilano - aggiunge Alice -; hanno bloccato le ricerche perché siamo oltre il tempo massimo previsto dal protocollo» conferma la donna, che è in continuo contatto con la moglie di Revello. Proprio Rosa è stata l'ultima ad avere notizie dal marito Aldo, alla mezzanotte e 16 minuti del primo maggio, un messaggio sul cellulare con le parole «Va tutto bene, meteo buono». Poi un insolito silenzio e, il giorno seguente, l'allarme lanciato dal dispositivo di soccorso satellitare della barca a vela Bright, raccolto dal centro di coordinamento di soccorso marittimo portoghese Delgada...