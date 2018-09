Irregolare cade lavorando in nero: chiede 500 euro per il silenzio

di Barbara Turetta

VEGGIANO - Un infortunio sul lavoro in un’azienda agricola che ha portato alla luce il perdurare da tempo di un rapporto subordinato non regolarizzato, e sottopagato. E’ su una vicenda di lavoro in nero, che pare durasse da diversi anni, fra un nordafricano irregolare in Italia e un imprenditore agricolo di Veggiano, che i carabinieri di Mestrino hanno fatto chiarezza dopo che il datore di lavoro aveva anche cercato di persuadere l’operaio a non ricorrere alle cure mediche, appunto ,per non far emergere le irregolarità.