di Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VEGGIANO - E' rimasto con la sua famiglia finché la malattia contro la quale combatteva dall’agosto di due anni fa gli ha concesso di godere dell’a. Poi lunedì il ricovero in ospedale dove ieri mattina alle 7 si è spento.circondato dall’affetto della famiglia e dai tanti amici che gli erano legati per il suo modo di essere disponibile, sempre sorridente e positivo. Zuin, che di mestiere faceva l’imbianchino e abitava a Santa Maria,la sera dell’11 aprile prendendo il posto del dimissionario Gaetano Bresciano. E per lui era stato un momento molto emozionante.Ad accompagnarlo in consiglio anche gli amici di Forza Nuova, a cui si era avvicinato nel luglio scorso. Nella primavera del 2017 non ci ha pensato due volte a mettersi in gioco in prima persona per le amministrative accettando la proposta di entrare in lista con il candidato Monica Migliaccio. Già da mesi stava combattendo la sua grande battagliata contro un tumore, ma il suo carattere da “guerriero” lo faceva sempre guardare avanti.