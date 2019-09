© RIPRODUZIONE RISERVATA

VEGGIANO (PADOVA) - Spaventoso incidente oggi, 14 settembre, alle 14:30 in via Capitello, a Trambacche di Veggiano. Un'auto è finita fuoristrada dopo essere carambolata più volte: tre persone coinvolte.I pompieri, accorsi da Abano, hanno estratto un uomo rimasto bloccato all’interno della vettura, il quale rimasto ferito seriamente, è stato stabilizzato dal personale del suem 118 per essere poi portato in ospedale. Assistiti dal personale sanitario anche le altre due persone.