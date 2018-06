Il nubifragio non ferma l'assalto dei fan di Vasco Rossi all'Euganeo

di Nicola Munaro

PADOVA - Le luci dell'Euganeo si sono accese intorno alla con le prime persone che iniziavano a uscire mentre. E nella prime ore della notte le corsie chiuse al traffico dalla polizia municipale per far defluire in ordine i 43.500 spettatori della seconda delle due date padovane del Non Sto Live di Vasco Rossi erano di nuovo accessibili. L'inizio e la fine dell'uscita dei fans dal concerto del rocker di Zocca, che servono a certificare la piena realizzazione del piano traffico studiato da Zed, dal Comune di Padova e dalle forze dell'ordine. Come nella serata precedente, prima data padovana.IL PIANO«Alle due e mezza il deflusso era terminato, alle tre abbiamo tolto il personale dalle posizioni aveva già spiegato ieri mattina Lorenzo Fontolan, comandante della polizia municipale di Padova Quello di mercoledì notte è stato un deflusso molto regolare dovuto al fatto che i vari parcheggi erano dislocati distanti dallo stadio. L'ultimo a liberarsi è stato quello del pala Geox, ma la cosa era prevedibile: era anche il parcheggio che risultava più lontano a piedi».Un esame superato a pieni voti quindi, con una viabilità rodata nel tempo e applicata per la prima volta nella lunga estate del 2013 quando Zed era riuscita a portare sul prato dell'Euganeo calibri importanti della musica mondiale e italiana come Roger Waters, Bruce Springsteen e Jovanotti per poi venire riproposto nel 2015 coi due concerti di