Variante Delta a Padova, contagiati anche marito e figlio della donna in terapia intensiva.Arcella, focolaio di 14 positivi alla brasiliana

PADOVA - Cresce la diffusione della variante Delta a Padova, dopo il caso della donna di 49 anni ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale di Padova, sono risultati contagiati anche il marito ed il figlio, il Sisp sta procedendo al tracciamento di tutti i familiari ed i contatti di questa famiglia e nei luoghi di lavoro.

Mentre per quanto riguarda il focolaio di variante brasiliana rimangono positivi i 14 residenti di nazionalità bengalese, non vaccinati in un condominio all'Arcella.