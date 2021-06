Covid. In Veneto scoperta la variante argentina , è la prima volta che viene trovata in Italia

Covid, i numeri scendono ma l'allerta resta alta per il pericolo varianti. E per la prima volta in Italia è stata scoperta una nuova variante del Covid , la B.1.499, frequente soprattutto in Argentina. A farlo, come riportano le testate locali, è stato l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con sede a Padova. La variante, ritenuta non particolarmente aggressiva , è stata trovata in un campione fornito dall'Ulss 3 Serenissima.

Variante Argentina, cosa sappiamo

Il Ministro della Salute argentino, Ginés González García, a febbraio di questo anno ha riferito che nel Paese era stata scoperta una nuova variante del coronavirus. "Il Ministero della Salute, attraverso l'Amministrazione Nazionale dei Laboratori e degli Istituti della Salute, ha individuato una nuova variante COVID in Argentina", aveva scritto il funzionario su Twitter. ​Ginés García aveva aggiunto che "recentemente" la variante Amazonas P.1 è stata rilevata in due campioni, e la variante Rio de Janeiro P.2 "in altri due viaggiatori", provenienti tutti dal Brasile.