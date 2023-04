TOMBOLO / CAMPO SAN MARTINO - Atti vandalici nel centro sportivo di Tombolo e nel bosoco urbano di Campo San Martino. Negli impianti sportivi il Comune ha fatto importanti investimenti a fronte di una gestione capace che sta rendendo nuovamente l'area spazio di aggregazione, non solo per gli appassionati di attività sportive. Purtroppo è stato oggetto di un atto vandalico. Spiegano le responsabili del centro: «L'anno scorso in compartecipazione con il Comune, abbiamo installato un particolare angolo fitness all'aperto a disposizione di tutti. Ad una decina di mesi dall'installazione delle attrezzature, ci troviamo con i soliti problemi di vandalismo o maleducazione. Ma non ci fermiamo a questo. Chi ha agito ha pensato bene di togliere un manubrio e di lanciarlo addosso alla casa vicina alla struttura. Fortunatamente le persone che vi risiedono non erano in cortile. Il peso del manubrio è di circa 400 grammi. Ci sono ragazzi molto bravi che vengono qui con educazione e voglia di stare insieme, molti altri che vengono per tutt'altro. Siamo stanche, ma consapevoli che siamo sulla strada giusta per dare un Centro sportivo degno di questo paese».

Più del danno, rimediabile, oltre all'assurdità del gesto, il rischio era di poter fare male. Se nel cortile della casa confinante fosse stato presente qualcuno, il pezzo di metallo avrebbe potuto causare lesioni gravissime. Si sta ovviamente cercando di identificare chi ha agito. Nel pomeriggio di Pasquetta, invece, danni alla stradina che attraversa il nascente bosco urbano. É accaduto verso le 16. «Uno o più soggetti con dei quad si sono dilettati in assurde gimcane nel nuovo bosco urbano limitrofo al cimitero di Busiago, rovinando il percorso sistemato a ghiaino - spiegano il sindaco di Campo San Martino Dario Luigi Tardivo e l'assessore ai lavori pubblici Marco Bisarello - Ora ci saranno delle spese per il ripristino e la riparazione. Alcuni testimoni hanno segnalato l'accaduto, invitiamo il o i responsabili a farsi avanti per prendersi carico del danno causato».