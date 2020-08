CADONEGHE - Attacco dei vandali al Parco della Speranza a Cadoneghe. Ed è caccia ai teppisti. Un gruppo di circa dieci ragazzi, arrivati in bicicletta, nella serata di giovedì, in una mezz’ora, ha letteralmente devastato l’area verde di via Sauro. Tra bestemmie, urla, risate hanno saltato di peso sulle panchine, andate distrutte, e sulle giostre dei bambini sistemate solo pochi mesi fa e ora inutilizzabili. Distrutta anche la copertura con tappeto anti trauma installata ai piedi dei giochi. Un raid vandalico in piena regola solo per divertirsi in una calda e afosa serata di fine luglio. «Questa della salvaguardia e del rispetto per i parchi e la cosa pubblica in generale, sta diventando una battaglia che dobbiamo vincere – ha tuonato il sindaco Marco Schiesaro -. Vogliamo fare di tutto per identificarli e costringerli a pagare di tasca propria tutto ciò che hanno distrutto e sporcato». Il raid è iniziato poco dopo le 22.30 e i residenti, appena si sono accorti di quel che accadeva, hanno subito avvisato il primo cittadino che è corso al parco della speranza e ha filmato i danni lasciati dai teppisti.

L'ALLARME

«Ho ricevuto la chiamata di alcuni residenti delle case dei condomini vicini che mi hanno detto “sindaco, vieni subito qua che stanno distruggendo tutto”. Mi hanno mandato anche delle foto ed è vergognoso quello che hanno fatto. Mi sono stancato di vedere che i giochi pubblici vengono distrutti da dei giovani che non sono neanche in grado di divertirsi se non rovinando le cose della comunità. Da stasera partiranno i controlli notturni con gli agenti in borghese. Non tollero più che accadano queste cose. Non è questo il modo di divertirsi: che vadano nelle loro case o nei loro giardini a distruggere».

I ragazzi sono anche stati immortalati in una foto che li ritrae a torso nudo mentre sono in piedi sulle panchine. L’immagine in queste ore sta girando sui social, e non solo, nel tentativo di identificare i responsabili. «Probabilmente secondo il racconto dei residenti erano anche ubriachi – prosegue Schiesaro -. Chiedo ai ragazzi di Cadoneghe, che sanno benissimo chi sono i vandali, di aiutarci a identificarli: non siate omertosi! Questi delinquenti devono venire in Comune da me e chiedere scusa». Giovedì sera i residenti del quartiere insieme al sindaco hanno coperto con del nylon le panchine rovinate, tolto i chiodi rimasti esposti, e pertanto pericolosi, e affisso dei cartelli per indicare che i giochi sono inservibili.

«Il mattino dopo abbiamo verificato lo stato effettivo dei vandalismi e abbiamo reso inaccessibili i giochi perché gravemente danneggiati – ha aggiunto l’assessore all’ambiente Elisa Bettin -. L’area verde era stata riqualificata a gennaio con un impegno di 6.600 euro. Oggi questi atti ci vedranno costretti a dedicare ulteriori risorse economiche». © RIPRODUZIONE RISERVATA