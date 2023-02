SAONARA - Identificati a tempo di record quattro baby bulli che domenica hanno pensato bene al parco Olivo di Saonara di lordare le giostrine, accanendosi soprattutto su quelle destinate ai giovani portatori di handicap. Ma non è tutto: sempre con le bombolette spray i ragazzini hanno imbrattato anche altre aree pubbliche del territorio. La Polizia locale del consorzio Noventa-Saonara-Stra-Vigonovo coordinata dal comandante Mario Carrai ha identificato gli autori del danno grazie ad una buona conoscenza del territorio, l’ausilio della videosorveglianza e alcune confidenze raccolte al parco subito dopo i fatti.

Multa per i baby vandali

In questi giorni i vertici comunali convocheranno i quattro responsabili accompagnati dalle rispettive famiglie. A ciascuno dei baby bulli, tutti under 14, verrà elevata una sanzione di 250 euro. Ma non è tutto: a carico delle singole famiglie finiranno anche le spese per ripristinare e ripulire le giostre e le aree danneggiate. Di quanto accaduto il Comune ha provveduto ad avvisare anche la preside dell’istituto comprensivo di Saonara. La scuola, già impegnata con progetti ed iniziative su temi sensibili come il bullismo ed il cyberbullismo, attiverà dei percorsi educativi e di dialogo con i ragazzi in questione e proporrà nelle prossime settimane, per tutte le studentesse e gli studenti, con la preziosa collaborazione dei carabinieri della stazione di Legnaro, degli incontri per illustrare le basi su cui fondare un comportamento civile e rispettoso delle persone e dell’ambiente circostante, prendendo le distanze dalle devianze ed educando alla legalità.

La rieducazione

Sulla vicenda si è espresso il sindaco di Saonara Michela Lazzaro: «Oltre alla sanzione pecuniaria, prevista dalla legge, è importante che i ragazzi capiscano la gravità del danno attraverso una partecipazione attiva a progetti di sensibilizzazione alla convivenza responsabile, nel rispetto dei valori sociali, ed alla valorizzazione dell’ambiente, nel rispetto di ciò che ci circonda. Per questo - ha proseguito - in accordo con i genitori, inviterò i ragazzi coinvolti a partecipare alle prossime giornate organizzate dalle associazioni del nostro territorio e dedicate alla pulizia di alcuni punti del nostro comune».

«Non possiamo limitare la nostra responsabilità amministrativa ad una sanzione pecuniaria di fronte a certi comportamenti dei nostri ragazzi - ha concluso Lazzaro -. Come cittadini di una comunità abbiamo il dovere di intervenire in maniera forte e determinata e spiegare alle nuove generazioni l’importanza delle proprie azioni. Il ruolo dei genitori nella società di oggi è delicato e complicato ed è richiesto un grande spirito educativo: ascoltare, capire e confrontarsi è fondamentale per la crescita dei nostri figli».