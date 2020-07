VIGODARZERE - Il centro di Vigodarzere preso d’assalto da una banda di teppisti. Buona parte di loro è già stata identificata e sono in corso ulteriori indagini. Previste denunce per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica.

La scorsa notte un gruppo di almeno 25 tra ragazzi e ragazze, di età tra i 18 e i 20 anni, ha vandalizzato il paese dalla centrale via Roma fino al centro di piazza Unità d’Italia. Segnali stradali divelti, una colonnina per l’elettricità abbattuta, alberelli appena piantati e spezzati a colpi di calci, sacchi della spazzatura aperti e i rifiuti sparpagliati in strada, fioriere rovesciate, sedie del bar distrutte. Tutto in piena notte. A dir poco desolante lo scenario che si sono trovati davanti agli occhi ieri mattina, all’alba, i residenti e gli esercenti più mattinieri di Vigodarzere, con via Roma invasa da pezzi di polistirolo e rifiuti di ogni tipo.



Danneggiamenti anche ai condomini che si affacciano sulla strada e a quelli che si trovano in piazza. E poi i segnali stradali abbattuti, gli alberelli spezzati a metà, vasi rotti e le sedie del wine bar “Al” rovinate e prese a calci. Un episodio, purtroppo, che ha già dei precedenti con i vandali in azione anche nei giorni scorsi. «Come succede da qualche settimana - ha detto, titolare del locale -, nella notte di mercoledì, un gruppo di ragazzi ha preso di mira sedie e tavoli del nostro locale e ha vandalizzato i dintorni di piazza Unità d’Italia, compresi i carrelli del supermercato e il parco giochi. Dopo il primo appello fatto giorni fa, visto il ripetersi della spiacevole situazione, abbiamo. Dalla prossima settimana attiveremo un servizio di sorveglianza privata, anche notturna, per venire a capo del problema. Ci impegniamo per la sicurezza di nostra e di tutti. Infine ci rivolgiamo ancora una volta alle famiglie di questi ragazzi perché intervengano per fermare subito la situazione!».La speranza di residenti e esercenti è che lepresenti in zona possano fornire elementi utili per individuare i responsabili. Inoltre cittadini e negozianti chiedono che siano installate le telecamere in piazza Unità d’Italia, e nel parcheggio sotterraneo, diventato ormai il covo di sbandati e vandali e dove i ragazzi continuano a fare gare con i carrelli del supermercato. Al momento i carabinieri di Vigodarzere, coordinati dal maresciallo Nicola Florio, sono già buon punto: gli autori dei vandalismi fanno parte di un gruppo composto da una ventina di ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, tra loro anche