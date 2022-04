VIGONZA - Rispetto e senso civico, questi sconosciuti. Alcune sere fa i vandali hanno preso di mira la casetta per lo scambio dei libri collocata a San Vito. Dopo aver prelevato dei libri, ne hanno strappato le pagine per farne aeroplanini di carta, che poi hanno lasciato per terra.

A segnalarlo è stato un residente che ha scritto un post sulla pagina social dedicata alla frazione Sei di San Vito se. «Dai risultati, non mi sembra sia stata una buona idea mettere dei libri liberamente fruibili a disposizione della comunità ha scritto D.G. - visto l'uso poco ortodosso che ne è stato fatto ieri notte. Ipotizzo, ma sono abbastanza certo, che né i responsabili né i loro familiari o genitori ne abbiano mai aperto uno in vita loro, se pensano che strapparne le pagine, farne aeroplanini e lanciarli verso le case sia il modo migliore di utilizzarli».

E che siano i soliti ignoti o teppisti di quartiere, il risultato purtroppo non cambia. «Avevo in mente di fare una casetta più grande e a prova di pioggia - aggiunge A.M. -. Mio marito aveva già aggiustato quella attuale dopo atti vandalici che l'avevano letteralmente ridotta a pezzi. Poi vedo queste cose e mi cadono proprio le braccia, mi passa la voglia di fare qualsiasi cosa». Le casette sono state inaugurate a ottobre del 2020 e ne è stata installate una in ogni frazione. E anche allora, proprio all'indomani dell'inaugurazione, i vandali avevano distrutto a calci quella di Busa. Alla luce dell'ultimo episodio, c'è chi propone di cambiare sistemazione. «Di fronte a questo pessimo segno di inciviltà, penso sarebbe meglio mettere i libri in un bar o una sala d'aspetto di medici, parrucchieri o stazione treni», propone Nicolò Tacchetto.