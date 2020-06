NOVENTA PADOVANA - Atto vandalico l’altra notte nella centralissima via Roma. Presa di mira la Bmw di proprietà di Isabella Desolei, moglie del vicepresidente della Provincia, Marcello Bano. «È il quinto episodio in un paio d’anni che ci vede purtroppo protagonisti - ha commentato Bano, che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale a Noventa -. È disarmante apprendere che una persona non può andare a dormire e lasciare la propria vettura di fronte a casa regolarmente parcheggiata senza il rischio che qualcuno commetta un reato».



Ieri della vicenda sono stati messi al corrente i carabinieri della locale stazione di Noventa che hanno raccolto regolare denuncia. «In auto avevo un paio diche non hanno neppure toccato e le borse della spesa - ha riferito la donna - quando sono uscita ieri mattina sono rimasta senza parole». Alla moglie del vicepresidente ha fatto eco lo stesso Bano: «Siamo uno dei comuni del Padovano più videosorvegliati, coni sparsi ovunque. Chiederò alla polizia locale di fare accertamenti per capire se qualche delinquente possa essere rimasto immortalato nei filmati». Sempre l’altra notte due individui ripresi dalle telecamere del ristorante Opificio hanno sfondato un cristallo di una Mercedes Ml (vedi il video) di proprietà del titolare del locale, senza tuttavia rubare nulla Il fatto che i malviventi abbiano danneggiato l’auto senza rubare alcunché lascia perplessi. È inevitabile ipotizzare anche che si possa essere trattato di un episodio mirato proprio alla figura del consigliere leader locale della Lega Nord. «A questa eventualità - ha tagliato corto Bano - non voglio neppure pensare, tuttavia mi auguro che le forze dell’ordine facciano chiarezza. Un anno fa sempre di fronte a casa hanno aperto la mia auto portandomi viaper un totale di oltre 8mila euro di danni. Altri piccoli episodi di danneggiamento hanno riguardato gli ultimi ventiquattro mesi. Sono sconcertato alla luce del fatto che Noventa è considerata un’isola felice. Tra l’altro via Roma si trova nel cuore del paese. Ho fiducia nelle nostre forze di polizia e mi auguro che questi fastidiosi episodi possano essere stroncati con un pattugliamento più massiccio».

GLI SCENARI

È giusto sottolineare che tra via Roma e la vicina via Cappello i furti su auto sono stati molteplici negli ultimi tempi. Tuttavia quanto capitato alla moglie di Bano lascia un po’ perplessi e apre anche altri scenari oltre al banale tentato furto su auto. «Se ho paura? Vivo la politica, il mio lavoro e la famiglia in maniera più che limpida - ha concluso il vicepresidente della Provincia -. Sono una persona schietta che non lascia conti in sospeso con i miei colleghi. Se, come è naturale che sia, c’è un problema, tendo a risolverlo subito. Ecco che proseguirò a vivere la mia vita in maniera serena. Ringrazio tutte le persone che ieri mi hanno contattato per portarmi la loro solidarietà. La sicurezza del territorio è una delle prerogative del mio modo di fare politica e dunque questo ennesimo episodio mi spinge a lavorare ancora di più sia in Comune che in Provincia per migliorare la qualità della vita dei miei concittadini e provare a stroncare ogni forma di reato predatorio».



