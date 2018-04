Strage di fanali e specchietti delle auto in sosta e tracce di sangue sull'asfalto

di Isabella Scalabrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Raid di vandali su unaa lato delle carreggiate, nelle vie Menini e Tunisi, ad. Sfregiate anche le auto dei clienti dell'hotel in via Faggin. Il proprietario ha sporto denuncia ieri pomeriggio. «Nella notte fra sabato e domenica, alcuni vandali hanno preso di mira dieci auto parcheggiate in via Menini e cinque in via Tunisi,, e causando danni per centinaia di euro ai residenti della zona, proprietari delle vetture in sosta», dichiarano i cittadini del comitato Ansa Borgomagno i quali, domenica mattina, hanno chiamato sul posto una pattuglia di carabinieri per denunciare l'accaduto. Non solo. Gli abitanti segnalano anche la presenza di, nelle stesse vie Tunisi e Menini: «Ciò testimonia che, oltre ai danneggiamenti, si è svolta sul posto una delle solite risse, che spesso, da queste parti, coinvolgono persone di colore all'uscita dai locali notturni»...