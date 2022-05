Vandali in azione nella notte in municipio, lanciati pomodori e ortaggi contro la sede La denuncia del sindaco

CARTURA - Atto vandalico questa notte a cavallo tra il 20 e il 21 maggio all'esterno del municipio di Cartura. Ignoti hanno pensato bene di scagliare pomodori e altri ortaggi contro le pareti della struttura per poi dileguarsi in tutta fretta. Ad accorgersi del danno sono stati stamani alcuni dipendenti e il primo cittadino, Serenella Negrisolo che proprio oggi doveva celebrare un matrimonio. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Conselve per le indagini del caso.

Si ipotizza la bravata di cattivo gusto di qualche baby gang locale, ma per ovvi motivi nessuna pista viene tralasciata. L'intero film dell'atto vandalico è rimasto immortalato nelle immagini della vidoesorveglianza comunale. Spetterà ora ai militari dell'Arma risalire ai colpevoli. Il sindaco, alla luce di quanto accaduto, si è detta scossa e auspica una veloce indagine per riportare quanto prima la situazione alla normalità.