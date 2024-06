PADOVA - È scomparso domenica scorsa, dopo una lunga malattia, Valerio Rosolen 69 anni, uno dei fondatori di "Admo onlus Roberto Rosolen". L'associazione di donatori di midollo osseo infatti nacque 27 anni fa dopo la morte di Roberto, fratello maggiore di Valerio, stroncato a 18 anni dalla leucemia in soli 3 mesi. Dopo quella tragica perdita con l'associazione fu attivato anche il registro dei donatori e l'associazione si sviluppò in tutta Italia grazie all'impegno di Valerio e della sua famiglia, originaria di Torre. «Valerio ci lascia in eredità una grandissima responsabilità, portare avanti la lotta che dura da decenni in nome di Roberto e ora anche di Valerio - ha ricordato la vicepresidente dell'associazione, Paola Baiguera - Ha mostrato a tutti noi come trasformare il dolore in un dono. Nei primi anni dopo la fondazione Valerio ha ricoperto la carica di presidente dopo aver contribuito, anche grazie all'impegno di tutta la famiglia a farla nascere».

Valerio Rosolen, l'impegno in Admo

Dopo aver lasciato la presidenza Rosolen aveva continuato il suo impegno come accompagnatore dei donatori. «La sua missione era quella di accompagnare i donatori alla donazione, andava a prenderli a casa un'ora prima della donazione, era pronto a fugare i loro dubbi dell'ultimo minuto, a rispondere a qualsiasi interrogativo, sapeva metterli a proprio agio anche con una battuta e col suo sorriso che mancherà a tutti noi - ha continuato la vicepresidente - era molto apprezzato anche in azienda ospedaliera dove la sua scomparsa ha suscitato un grande dolore. Valerio era un sostegno per tutti». Baiguera ha sottolineato come lui resterà per sempre l'esempio da seguire per il suo modo di essere e di trasmettere che aveva dovuto rallentare solo in occasione della pandemia. «Vogliamo ringraziare in particolare per l'impegno profuso dalle sorelle di Valerio, Mara e Donatella, affinché Admo non si fermasse - ha puntualizzato la vicepresidente - vogliamo ricordare il suo grande sorriso, Valerio c'era sempre per qualunque cosa potesse servire e siamo sicuri che ci sarà anche venerdì prossimo quando lo saluteremo alle 10 nella chiesa arcipretale di Torre. Saremo in tantissimi a salutarlo». Rosolen oltre alle sorelle Mara e Donatella e a papà Carlo, lascia la moglie Antonella ed il figlio Alberto con la moglie Elena. Da allora sono stati 17.000 gli iscritti all'associazione, oltre 1000 quelle che hanno aderito al Registro Donatori solo nel 2019 e 109 i donatori effettivi di Padova che hanno una possibilità di vivere a riceventi compatibili.