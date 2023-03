La diretta dei funerali di Valerio Buoso, morto nel Gorzone insieme al poliziotto eroe. Il parroco: «Quell'abbraccio in acqua conforta la famiglia e la comunità»

ANGUILLARA - Un'intera comunità unita nel dolore per l'ultimo saluto a Valerio Buoso, 75 anni, inabissatosi nel Gorzone lo scorso 3 marzo. Il poliziotto Domenico Zorzino, suo compaesano di 50 anni, si era tuffato per salvarlo ed è morto con lui. A celebrare il funerale nella chiesa di Anguillara è il parroco, don Giampaolo Assiso, in una chiesa gremita con sedie di plastica anche sul sagrato. Presente il rappresentanza della polizia il questore vicario Domenico Farinacci. «L’abbraccio in cui Domenico e Valerio si sono trovati, conforta la famiglia di Valerio e la comunità di Anguillara», ha detto don Giampaolo. Oltre 300 persone in chiesa, tante altre fuori. C’è anche la sindaca Alessandra Buoso (parente del morto). Il parroco ringrazia le autorità e la polizia così presenti in questo momento. «Non pensiamo solo al gesto di Domenico - ha detto nell'omelia - perché a parti invertite Valerio avrebbe fatto lo stesso. Di famiglia contadina, un’infanzia serena. Era un gran lavoratore, guidava furgoni e camioncini nell’edilizia, ha conosciuto Ada ad una festa. Andava da lei ad Albignasego in bicicletta e nel '74 si sono sposati. Da quando era andato in pensione si era dedicato alla passione per mercatini dell'antiquariato: non buttava via cose ma le rimetteva in sesto».