PADOVA - Maestra dell'arte domestica. Così si definisce Valentina Vigato, per gli affezionati fans del web L'angolo del focolare. Regina della rete, dai numeri in continua crescita, la Marie Kondo padovana è sbarcata sui social nove anni fa, quando il best seller della scrittrice giapponese era ancora lontano dall'uscire nel nostro paese. «Ho cominciato con alcuni video in cui parlavo di decluttering, organizzazione della casa, pulizie e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati