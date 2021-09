PADOVA - Si parte con la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid ai dializzati, trapiantati e immunocompromessi. A Padova e provincia le prime inoculazioni verranno effettuate oggi in Azienda ospedaliera e negli ospedali dell’Ulss 6 Euganea, mentre l’Istituto oncologico veneto darà il via alle vaccinazioni domani. I primi a ricevere la dose addizionale sono i pazienti attualmente in cura, su chiamata diretta dell’ente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati