Cerca di corrompere un farmacista per avere il Green pass rafforzato: 43enne nei guai

VENEZIA - Cerca di corrompere un farmacista che sta facendo vaccini nel tentativo di avere il Green pass rafforzato. Denunciato un 43enne vicentino in "missione" a Padova. Nell’ambito dei servizi disposti dalla Prefettura di Padova, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza il 43enne, perché avrebbe istigato alla corruzione un farmacista vaccinatore della provincia patavina.

L’operazione parte dalla denuncia sporta dallo stesso farmacista abilitato alla somministrazione di vaccini anti Covid-19, che aveva ricevuto, prima tramite messaggini scritti, poi tramite messaggi telefonici, la proposta da parte dell'uomo di simulare l’avvenuta vaccinazione a fronte del pagamento di un compenso, al fine di entrare in possesso del cosiddetto “Green Pass rafforzato”. I Finanzieri della Sezione Operativa Pronto Impiego del Gruppo di Padova, acquisita copia della corrispondenza intrattenuta, hanno intrapreso indagini che consentivano di individuare il titolare dell’utenza telefonica da cui erano stati inviati i messaggi, in uso ad un quarantaquattrenne residente nella provincia di Vicenza, dove i militari si sono recati per identificare l’autore.

A casa del 43enne, i Baschi Verdi hanno in primo luogo sequestrato il telefono, da cui sono stati inviati i messaggi per richiedere informazioni sulla possibilità di simulare, a pagamento, il vaccino, e successivamente hanno acquisito dichiarazioni dall'uomo. Alla fine è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria per il reato di istigazione alla corruzione nei confronti del farmacista, nella veste di incaricato di pubblico servizio.