Infermieri ribelli non firmano il consenso informato per il vaccino anti Covid, il medico legale: «Quel documento non è una liberatoria»

PADOVA - Tre infermieri in servizio alla Casa di Cura di Abano prima di vaccinarsi contro il Covid hanno chiesto un parere al legale di fiducia, l'avvocato Giorgio Destro. Le perplessità dei tre operatori sanitari sono legate alla sottoscrizione del modulo di consenso informato. Un documento di ben 14 pagine che viene esibito ai diretti interessati prima della somministrazione del vaccino. E che deve essere obbligatoriamente controfirmato.

APPROFONDIMENTI PADOVA Non firmano il consenso al vaccino: dall'avvocato tre infermieri... NORDEST LA SCELTA Andrea Crisanti si vaccina contro il Covid in diretta... I NUMERI Tamponi e nuovi positivi trovati, eppure il Veneto non è... IL VIROLOGO Roberto Burioni cita Mario Brega: «Il vaccino? Semplicissimo.... IL CASO Infermieri no-vax, tolleranza zero, l’Ordine: «Conosciamo... IL CASO In Vaticano tutto è pronto per la vaccinazione, acquistato... ROMA AstraZeneca, Di Lorenzo (Irbm): «A Londra e Ue gli stessi dati,...

Vaccino, consenso informato

«Il consenso informato non è una liberatoria, non solleva il sanitario dalle conseguenze di una procedura medica. È semplicemente un documento che informa il pazienze di possibili complicazioni o che lo mette doverosamente al corrente, come nel caso dei vaccini, che potrebbero esserci complicanze al momento non conosciute». Lo afferma il professor Paolo Benciolini, medico legale dell'Università di Padova, commentando l'iniziativa di un legale padovano, l'avvocato Giorgio Destro, il quale aveva consigliato a tre infermieri che gli si erano rivolti di vaccinarsi contro il Covid, ma di non firmare il consenso.

Covid. Andrea Crisanti si vaccina in diretta Facebook: «Non sono mai stato contrario ma aspettavo informazioni scientifiche» Video

Effetti collaterali

Benciolini ricorda che nel modulo per il vaccino è esplicitamente indicato che «non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza». Per il docente sarebbe una contraddizione accettare di vaccinarsi senza dichiarare per iscritto di averlo fatto. L'opinione espressa da Destro era invece che il consenso informato consentirebbe di «sollevare» i medici e la compagnia farmaceutica da possibili complicazioni ancora sconosciute del vaccino.

«Nessun consenso informato - precisa Benciolini -costituisce una liberatoria per la responsabilità da colpe mediche. Il mio consiglio a tutti quelli che si vaccineranno, pertanto, è di firmare il consenso informato con tranquillità in quanto documenta la loro scelta libera e informata».

Ultimo aggiornamento: 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA