PADOVA - Sono 900 i bambini che si sono vaccinati ieri, in occasione dell'open day organizzato al padiglione 6 Fiera dall'Ulss 6 e alla Pediatria dell'Azienda ospedaliera. Mette il turbo la campagna vaccinale dopo delle vacanze natalizie, per un rientro in classe in sicurezza. A Pediatria sono state inoculate 169 prime dosi e 19 seconde, mentre in Fiera sono state circa 700.

La corsa al vaccino si registra anche tra gli adulti. Gli ultimi dati dicono che su 893.979 residenti in provincia di Padova di età superiore ai 5 anni, 726.110 hanno completato il ciclo vaccinale con le prime due dosi, l'81,2%. Fra questi, 368.115 hanno già ricevuto anche la terza dose (41,2%).

L'ANDAMENTO

«Se la campagna vaccinale non avesse ottenuto gli ottimi risultati che sono stati registrati, con questo indice di contagi la situazione nei nostri ospedali sarebbe davvero molto grave ha spiegato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Giuseppe Dal Ben Invece, sebbene l'allerta sia alta e siano state annullate alcune prestazioni, la rete ospedaliera nel complesso riesce a mantenere un'alta operatività. La richiesta ai cittadini, da parte di tutti i medici e sanitari, è quella di aiutarci vaccinandosi, a tutte le età indicate dalla normativa».

Di fatto, solo 146mila padovani non sono vaccinati e, per ovvi motivi di tempo, la fascia d'età maggiormente scoperta attualmente è proprio quella tra 5 e 11 anni. Ma a seguito delle somministrazioni di ieri, la fetta di bambini piccoli che ha ricevuto almeno la prima dose è salita al 20%.

I PICCOLI PROTAGONISTI

La giornata a misura di bimbo è proseguita senza intoppi. Per l'occasione sono scesi in campo anche 14 pediatri. Tra le baby immunizzate ieri c'erano anche Ginevra, 8 anni, e Virginia di 9 e mezzo, accompagnate dalla madre Francesca Bernacchi: «Abbiamo approfittato dell'open day con piacere. Avevamo già preso appuntamento dal pediatra il 27 gennaio, ma abbiamo preferito anticipare vista la ripartenza delle scuole e la diffusione del virus. Negli ultimi me entrambe sono andate in dad: io posso lavorare da casa, ma non è così semplice per tutti».

Ha ricevuto l'attestato di coraggio targato Ulss 6 anche Aurora, 9 anni e mezzo, che ammette: «L'ago ha fatto un po' male, ma è passato subito». La mamma Emanuela Ruffato afferma: «Abbiamo colto subito l'occasione, l'organizzazione è perfetta, abbiamo trovato personale disponibile e affabile verso i bambini». Presenti anche Alessio Varotto e il figlio Denis di 6 anni: «Quando si tratta di bambini c'è sempre un po' più di preoccupazione, ma visto quello succede le titubanze poi spariscono. La figlia di un nostro conoscente positiva: è finita all'ospedale perché da una settimana ha febbre alta».

Luca Zilio Zella e la moglie Chiara, papà e mamma di due bambini di 8 e 9 anni, scelgono di affidarsi ai medici: «Riteniamo sia la cosa migliore» ammettono. Non ha avuto dubbi anche Maria Ede Cieri, mamma di Riccardo, 5 anni: «Se tutti fossimo vaccinati, le cose oggi andrebbero meglio». Sa quello che vuole Ettore, 8 anni, che dopo il vaccino ha dichiarato: «Sono contento perché così non devo più preoccuparmi troppo a scuola». La mamma Paola Pestelli aggiunge: «Prima di arrivare qui ci siamo confrontati con un pediatra e con amici medici, di certo non ci informiamo sui social».

IL BILANCIO

Ancora 2.493 nuovi casi di Covid e 4 decessi in 24 ore. Continua a salire la curva della pandemia: i padovani attualmente positivi sono oltre 33mila. Aumenta anche il numero di pazienti nei reparti Covid: sono 346, 26 in più tra sabato e domenica. «Salgono i ricoveri, ma molto meno in proporzione dell'enorme aumento dei contagi sottolinea Dal Ben Il merito è in gran parte del vaccino. Oggi in Azienda abbiamo attorno ai 180 ricoverati, molti dei quali sebbene positivi sono ricoverati per tutt'altre patologie, ma avendo il Covid devono essere trattati con tutte le norme di prudenza. Situazione diversa in terapia intensiva, dove dei 33 pazienti attuali la maggior parte non è vaccinata».