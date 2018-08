Asili, a Padova i bambini senza vaccino restano fuori

di Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Vaccini, ultimatum di Palazzo Moroni: chi non è vaccinato, non potrà iscriversi agli istituti di competenza comunale. «Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Di conseguenza i genitori dei bambini che hanno già frequentato dovranno produrre i certificati di vaccinazione. Per i neo iscritti, invece, sarà sufficiente l'autocertificazione» ha annunciato ieri l'assessore alla Scuola Cristina Piva.