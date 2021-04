Vaccinazioni sulle note di Mozart e Bach: concerto in fiera per intrattenere gli anziani in attesa

PADOVA - Vaccini sulle note di Mozart e Bach. Oggi al centro vaccinale in Fiera a Padova è andato "in scena" l’evento “Vaccinàti… è tutta un'altra musica”, organizzato dai sanitari in collaborazione con l’Accademia filarmonica veneta - School of Music di Camposampiero, guidata da Carla Vazzola, e con la scuola di musica Art&Music di Cittadella, diretta da Giovanni Palazzolo. I duetti d’autore composti dalle musiciste Lorenza Bano, Veronica Volpato, Sofia Bolzan e Maddalena Cattapan hanno proposto ai vaccinandi in attesa alcuni brani classici di Bach, Cherubin, Haydn e Mozart.

APPROFONDIMENTI PADOVA Concerto in Fiera per gli ottantenni in attesa del vaccino NORDEST Concerto per gli ottantenni in attesa del vaccino

«Le vaccinazioni ridurranno in maniera sensibile il numero dei contagi e la mortalità per Covid-19 – dice Palazzolo, tra i promotori dell’iniziativa – per noi tutti rappresentano la luce in fondo al tunnel, sono motivo di grande speranza. Anche la musica porta da sempre luce e speranza nella vita delle persone, soprattutto nei momenti più difficili. Così i giovani artisti dell’Accademia filarmonica di Camposampiero e della scuola Art&Music di Cittadella hanno accompagnato con brani scelti la giornata di vaccinazione, per allietare il tempo d’attesa pre e post-vaccinale, e lanciare un messaggio di fiducia e ottimismo».