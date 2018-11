Interessi usurari su una ditta, pignorati alla banca Mps 200mila euro

di Marco Aldighieri

PADOVA - L'ufficiale giudiziario per permettere il risarcimento a una società immobiliare con sede in città, è stato costretto a pignorare un assegno daalla banca con cui l'azienda era entrata in causa. Correva l'anno 2005 quando la ditta, specializzata nel vendere e acquistare abitazioni, attraverso i legali Giorgio Destro e Serena Pomaro, ha denunciato laSpa impugnando due rapporti di conto corrente viziati da interessi anatocistici e ultralegali. In primo grado il Tribunale di Padova aveva accolto la domanda presentata dalla società immobiliare e condannato l'istituto di credito a. Ma la banca Monte dei Paschi di Siena ha impugnato la sentenza di primo grado ed è ricorsa in Corte d'Appello. E i giudici di Venezia hanno condannato in via definitiva la banca Monte dei Paschi di Siena a versare in favore della società immobiliarepari al capitale, agli interessi e alle spese legali.