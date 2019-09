Rischia di morire bruciato inghiottito dalle fiamme del suo condizionatore

di Cesare Arcolini

PIOVE DI SACCO - Inghiottito dalle fiamme, un impiegato ha rischiato di morire bruciato per un banale infortunio domestico. Momenti di paura ieri, poco prima di mezzogiorno, in un appartamento di via Tessari a Piove di Sacco.Un uomo di 54 anni, F.R., è rimasto gravemente ustionato a seguito di un incendio che ha coinvolto il condizionatore di casa.