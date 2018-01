Contro un muro con la Bmw, capotta: automobilista padovana miracolata

di Vittorino Bernardi

ARSIERO - Spettacolare incidente stradale attorno alle 16 in località Scalini, lungo la Provinciale 350, con la conducente diuscita, fortunatamente senza il coinvolgimento di. Una donna padovana di 51 anni, alla guida dell’auto, giunta al km. 44,100 in direzione Arsiero, per cause un corso di accertamento (probabile la distrazione) ha urtato contro il muro di contenimento presente alla sua destra e quindi contro, abbattendola in parte, per fine la corsa con la Bmw rovesciata.La signora è stata soccorsa dai sanitari del Suem e trasportata all’di Santorso per gli esami del caso: è uscita dall’auto capottata soltanto con qualche contusione. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio.